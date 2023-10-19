«Ужасно»: очевидцы рассказали подробности гибели девочки в бассейне в Видном

Очевидцы рассказали о том, как скорая очень долго ехала к пятилетней девочке, которая утонула в бассейне в Видном. По словам посетительницы, медикам звонили несколько раз, пока тренеры пытались спасти ребенка. Об этом сообщает телеканал «360».

Женщина пришла в спорткомплекс со своими детьми и стала свидетельницей случившегося. Она рассказала, что увидела толпу и решила пойти в детский бассейн, чтобы не мешать. По ее словам, они плавали 15-20 минут, а после их попросили уйти. Только тогда приехала скорая.

«То есть, реально, я думаю, минут 30-40 она ехала. Ужасно», — отметила она.

Очевидица отправила детей в игровую комнату и принялась успокаивать свою мать, которая заметила скорую помощь у бассейна и узнала о том, что там утонул ребенок. Она думала, что беда случилась с ее родными.

По словам женщины, утонувшая девочка была с папой. Она назвала это «трагедией в семье».

«Не представляю, как он жене скажет», — поделилась женщина.

Ранее мы писали о том, что отец утонувшей в бассейне девочки винит себя в случившемся. Оказалось, что он отвлекся на младшего ребенка.