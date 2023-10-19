Отвлекся на младшего ребенка: отец винит себя в смерти дочери в подмосковном бассейне

Отец пятилетней девочки, которая утонула в бассейне фитнес-центра в Видном, винит себя в случившемся. Мужчина говорит, что отвлекся на младшего сына. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло вечером 18 октября в Ленинском городском округе Подмосковья. 39-летний житель пришел в спорткомплекс с двумя детьми – пятилетней дочерью и трехлетним сыном. Отец плавал с детьми в бассейне, глубина которого составляла 120 см. Там был наклон и внутренне искусственное течение.

Родитель признался, что на секунду отвлекся на младшего ребенка, который хотел еще поплавать. Он видел, как дочь в этот момент вылезала из бассейна, опираясь на бортик. После он отвел взгляд, а далее не увидел дочь среди купающихся. Мужчина подумал, что она уже ушла в раздевалку.

Мужчина вышел из воды с сыном и начал искать дочь. Он ходил по помещениям, но к этому моменту ее уже вытащил из воды другой посетитель клуба. Ребенку оказывали первую помощь, позвали спасателя, тренера. Среди посетителей был реаниматолог, но и он не смог спасти девочку.

«Ребенку сделали искусственное дыхание, поставили катетер для отвода воды из дыхательных путей. Вызвали три кареты скорой помощи», – говорится в сообщении.

Проблема заключала в том, что въезд на территорию спорткомплекса был затруднен из-за арки возле шлагбаума. Кроме того, в этот день в Расторгуевском тоннеле неподалеку от совхоза случилось ДТП, из-за которого движение просто «встало». Отмечается также, что врачи добирались дольше обычного.

По кадрам с камеры видеонаблюдения было видно, что девочка захлебнулась водой во время купания. Вода попала ей в лицо из-за волн. Малышка постепенно ушла под воду, а из-за сильного бурления воды никто этого не заметил. Спасателя, который бы смотрел за происходящим в бассейне, не было.

Ранее мы писали о том, как врачи больше часа пытались спасти утонувшую девочку.