Уволок в лес и попытался задушить: мужчина предстанет перед судом за похищение третьеклассницы

Сотрудники правоохранительных органов закончили расследование в отношении 39-летнего жителя Владивостока, который подозревается в похищении девятилетней школьницы. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, передает следственное управление СК России по Приморскому краю.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента правоохранители выяснили, что подозреваемый напал на девочку 20 сентября минувшего года, уволок ее в лесной массив и там попытался задушить. Однако преступление не было доведено до конца, так как рядом с его местом появились прохожие.

Мужчина удалось убежать, однако скрывался он недолго. Вскоре жителя Владивостока задержали. Ранее он уже неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления, в том числе против половой неприкосновенности.

Ранее в Воронеже женщина на глазах у матери решила похитить первоклассницу. После неудачной попытки незнакомка скрылась.