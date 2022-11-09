Уволенный сотрудник дома-интерната отомстил руководству, разослав фото связанных детей

Фотографии привязанных воспитанников Бутурлиновского дома-интерната мог сделать и разослать в СМИ уволенный сотрудник учреждения. Месть бывшего сотрудника – одна из версий, откуда появились пугающие снимки, на которых кто-то привязан, один практически «распят», другой лежит спеленатым.

О том, что кадры постановочные, рассказал источник, знакомый с ходом расследования. По словам собеседника, летом у уволенного сотрудника «произошел конфликт с руководством». В результате он мог передать снимки в СМИ, а не в уполномоченные органы.

Дом-интернат уже проверили – несмотря на отсутствие у детей телесных повреждений, по результатам возбуждено уголовное дело об истязании. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия. Расследование контролирует центральный аппарат СКР. Не исключена версия ложного доноса.

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