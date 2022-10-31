В Тюмени женщина избивала детей компьютером

В Тюмени мачеха в результате конфликта с падчерицей вышла из себя и избила ребенка.

Сделала она это при помощи беспроводной клавиатуры собственного же компьютера, после чего вызвала к себе домой мастера по ремонту.

О содеянном рассказала сотрудникам полиции социальный педагог учебного заведения, где проходит обучение несовершеннолетняя горожанка.

Преподаватель давно замечал странность в поведении молодой девушки, однако увидев серьезные ссадины на руках ученицы, добилась от нее подробного рассказа об издевательствах опекуна.

Мачеха признала вину, выплатила полиции штраф в 5 тысяч рублей, но что самое главное – публично извинилась перед ребенком и пообещала больше не наказывать падчерицу.

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