17:55, 31 октября 2022
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В Тюмени женщина избивала детей компьютером
В Тюмени мачеха в результате конфликта с падчерицей вышла из себя и избила ребенка.
Сделала она это при помощи беспроводной клавиатуры собственного же компьютера, после чего вызвала к себе домой мастера по ремонту.
О содеянном рассказала сотрудникам полиции социальный педагог учебного заведения, где проходит обучение несовершеннолетняя горожанка.
Преподаватель давно замечал странность в поведении молодой девушки, однако увидев серьезные ссадины на руках ученицы, добилась от нее подробного рассказа об издевательствах опекуна.
Мачеха признала вину, выплатила полиции штраф в 5 тысяч рублей, но что самое главное – публично извинилась перед ребенком и пообещала больше не наказывать падчерицу.
ФОТО: https://ru.freepik.com/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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