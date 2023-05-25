Уволен участковый, который первым опрашивал школьника с кровавого последнего звонка под Волгоградом

Участкового, который первым опрашивал учащегося, перерезавшего горло однокласснице на торжественной линейке в школе под Волгоградом, уволили из органов МВД. Причиной стало слитое в Сеть видео того самого опроса.

На записи некий мужчина задает юноше вопросы. В кадр попал фрагмент руки в одежде серо-синего цвета, похожего на форму полиции.

Об увольнении участкового изданию V1.RU рассказал источник в экстренных службах. По его информации, сотрудник полиции был причастен к распространению видео.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области заявили, что не могут комментировать сообщение об увольнении, так как эти сведения являются служебной информацией.

Напомним, 23 мая на последнем звонке школьник достал нож и попытался перерезать горло стоящей впереди однокласснице. Юношу успели остановить, школьница отделалась небольшой раной на шее. Учащийся объяснил, что пошел на этот шаг с целью заняться вымогательством.