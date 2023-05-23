На месте ученицы мог оказаться любой: школьник из Волгограда уже приносил с собой нож

Стали известны подробности шокирующей истории, которая произошла на торжественной линейке одной из школ в Волгоградской области. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Напомним, что один из выпускников ударил на школьной линейке свою одноклассницу ножом в шею. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как парень внезапно схватил девушку за плечи одной рукой и приставил к ее горлу нож. Ребята, которые стояли рядом, быстро среагировали и оттащили одноклассника. Пострадавшую в крови увели в школу. Мимо проезжала скорая помощь и врачи быстро помогли девушке. Госпитализация не потребовалась, так как ранение было касательным.

По словам нападавшего, он хотел перерезать горло однокласснице, чтобы заняться вымогательством, а выбор жертвы был случайном – на ее месте мог оказаться любой другой ученик, в том числе первоклассник.

Одноклассники утверждают, что парень был спокойный, тихий и хорошо учился. Ранее подобных прецедентов не было, он ни с кем не конфликтовал, не дружил и почти не общался. Отмечается, что у нападавшего недавно умер отец, мать воспитывает его одна.

Также одноклассники утверждают, что перочинный ножик парень уже раньше приносил в школу и учителя об этом знали. Сейчас со злоумышленником работают следователи и психологи.

Когда школьника опрашивали, на вопрос, почему он набросился с ножом именно на эту девушку, ответил путанно.

«Зачем ты ее полоснул? Что она тебе сделала?» – спрашивает следователь.

Школьник отвечает, что «ничего». Тогда следователь задает вопрос, с какой целью он сделал это.

«Вымогательством заняться... Денег. У нашей школы, у мамки с папкой», – неожиданно говорит выпускник.

Органы правопорядка проводят проверки и выясняют детали дела. Впереди у парня будет психиатрическая экспертиза. В школе, где произошел инцидент, тоже организована служебная проверка.

Ранее мы писали о том, как спасший девушку школьник Андрей рассказал, как заметил нож у одноклассника и быстро отреагировал.