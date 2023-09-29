Увлекся видео и выехал на встречную полосу: водителя автобуса уволили за просмотр порно

Поведение мужчины, который работал водителем автобуса в подмосковном Раменском, стало причиной недовольства пассажиров и начальства. Оказывается, что шофер увлекался просмотром порно за рулем машины, передает Life.ru.

О странном водителе автобуса стало известно из видеозаписи, которую сняли очевидцы. Пассажиры зафиксировали, как мужчина просматривает порнографические ролики на рабочем месте и тем самым подвергает жизни людей опасности. Например, один раз шофер настолько увлекся контентом для взрослых, что выехал на встречную полосу.

После жалоб и публикации видеозаписи в интернете руководители компании, где работал мужчина, отреагировали на ситуацию. Они уволили водителя за нарушение правил поведения. Сам же шофер попытался оправдаться: он заявил, что никаких порнографических роликов не смотрел, а просто листал ленту новостей.

Ранее в Ростовской области злая собака захватала автобус. Животное выгнало из салона пассажиров и водителя.