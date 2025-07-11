Увлекся телефоном и не заметил: 4-летний мальчик провалился в люк на парковке в Петербурге
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В Петербурге 4-летний мальчик провалился в люк на парковке автоцентра. Происшествие случилось, когда семья приехала выбирать машину.
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на Октябрьской набережной. Семья с двумя детьми приехала в автоцентр. Ребенок увлекся телефоном и не заметил люк, который огородили конусом. Ребенка госпитализировали. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, мальчик упал с восьмиметровой высоты, получил множество травм.
Его доставили в реанимацию. У ребенка диагностировали ссадины на ногах, груди, повреждение органов, аспирационный синдром.
СК по Петербургу начал проверку, чтобы установить, почему люк был незакрытым и кто отвечал за обслуживание.
Ранее сообщалось, что солист группы Coldplay Крис Мартин провалился в люк во время концерта.