Увлекся телефоном и не заметил: 4-летний мальчик провалился в люк на парковке в Петербурге

В Петербурге 4-летний мальчик провалился в люк на парковке автоцентра. Происшествие случилось, когда семья приехала выбирать машину.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на Октябрьской набережной. Семья с двумя детьми приехала в автоцентр. Ребенок увлекся телефоном и не заметил люк, который огородили конусом. Ребенка госпитализировали. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, мальчик упал с восьмиметровой высоты, получил множество травм.

Его доставили в реанимацию. У ребенка диагностировали ссадины на ногах, груди, повреждение органов, аспирационный синдром.

СК по Петербургу начал проверку, чтобы установить, почему люк был незакрытым и кто отвечал за обслуживание.

Ранее сообщалось, что солист группы Coldplay Крис Мартин провалился в люк во время концерта.