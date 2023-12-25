Увидела не самые приятные действия: эксгибиционист в балаклаве напал на девушку ночью

В Новосибирске местная жительница призвала земляков из Академгородка быть бдительнее. Все дело в том, что в той местности объявился эксгибиционист, преследующий женщин ночью, передает Kp.ru.

Сибирячка столкнулась со странным мужчиной 23 декабря в Советском районе. На улице Терешковой незнакомец бросился вслед за женщиной. Сначала местная жительница просто обратила внимание на странного человека во всем черном и балаклаве, а потом обернулась и увидела «не самые приятные действия в свой адрес».

В качестве ответных мер женщина закричала и решительно осудила действия незнакомца. Эксгибиционист, по всей видимости, испугался шума и скрылся в неизвестном направлении. Жительница Новосибирска, попав в неприятную ситуацию, тут же поспешила рассказать о случившемся другим горожанам, чтобы те были максимально аккуратны и бдительны на территории Советского района.

Ранее в Петербурге 45-летняя женщина попала в больницу после изнасилования на улице. По подозрению в совершении преступления задержали мигранта.