Увидела лысеющего и заикающегося рабочего: петербурженка проснулась на даче в процессе изнасилования

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту обращения жительницы Северной столицы. Женщина пожаловалась, что ее изнасиловал в Ленобласти рабочий, передает Фонтанка.

Все началось с того, что петербурженка обратилась за помощью к рабочим. Мужчины должны были вырыть яму под пруд. Когда работа была сделана, то хозяйка пригласила новых знакомых выпить пива.

Вечером женщина отправилась спать, а гости продолжили сидеть на веранде. Через некоторое время она проснулась от поцелуя. Хозяйка открыла глаза и увидела перед собой лысеющего и заикающегося рабочего.

По словам петербурженки, мужчина изнасиловал ее. За помощью пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Шушарах мальчик приставил пистолет к голове школьника и изнасиловал его сестру. Малолетнего хулигана задержали.