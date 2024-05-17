Увезли в неизвестном направлении: трехлетнего ребенка похитили на глазах у матери

Житель Екатеринбурга похитил трехлетнего сына у супруги, которая перебралась вместе с ребенком из-за скандала в Ростов-на-Дону. Найти мальчика помогли судебные приставы, передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мать ребенка продала квартиру в Екатеринбурге и переехала с ним жить в Ростов-на-Дону. При этом женщина не скрывала местоположение от отца мальчика. В один из дней тот приехал в областную столицу, подкараулил супругу с сыном у детского сада, а потом похитил несовершеннолетнего средь бела дня. Мужчина посадил ребенка в машину и увез в неизвестном направлении.

На звонки отец мальчика не отвечал, поэтому мать обратилась в суд. Приставам в течение 9 дней удалось найти несовершеннолетнего — мужчина скрывал его у своих родственников. Сейчас ребенок вновь находится с матерью.

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