Увезли на скорой в состоянии средней тяжести: актер из нового «Мастера и Маргариты» выпал из автобуса в Петербурге

Актер из нового фильма «Мастер и Маргарита» Михаил Дидора потерял равновесие и упал при выходе из автобуса в Санкт-Петербурге. 58-летнего мужчину увезли на скорой.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации источника, мужчина выходил из общественного транспорта в Приморском районе города. Внезапно он рухнул на землю.

Дидору забрала скорая, он был в состоянии средней тяжести. В больнице диагностировали ушиб таза и ребер.

Актер сообщил, что сейчас чувствует себя лучше. Впереди у него месяц восстановления. Дидора работает судебным приставом, съемки в кино для него своего рода хобби. Мужчина снялся в сериале «Литейный», а также в массовке фильма «Мастер и Маргарита».

Ранее сообщалось, что петербурженка получила удар дверью на входе в метро. В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу, где через несколько часов она скончалась.