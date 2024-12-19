Спасти ее не удалось: петербурженка упала замертво при входе в метро

Медики не смогли спасти женщину, которая получила травмы при входе в метро Санкт-Петербурга. Ее привезли в больницу в тяжелом состоянии, а через некоторое время она скончалась, передает Фонтанка.

По данным СМИ, 39-летняя жительница Северной столицы пострадала на станции «Пролетарская». Она почти зашла внутрь, но зацепилась за дверь, повалилась назад и ударилась о землю.

Вскоре за женщиной прибыли медики. В ходе осмотра они зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области головы. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию. Однако спасти пациентку не удалось. По предварительным данным, у петербурженки разоврался кровеносный сосуд.

Ранее в Северной столице трехлетний мальчик с ДЦП попал в реанимацию после падения с кровати. По факту травмирования несовершеннолетнего была организована проверка.