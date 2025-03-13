Утянуло волнами на глубину: двое российских туристов погибли на Кубе

Двое российских туристов погибли во время отдыха на Кубе. Они утонули в Атлантическом океане, проигнорировав предупреждение об опасности, сообщает Telegram-канал Mash.

Смертельный инцидент произошел на пляже в Варадеро. Россиянине отправились к воде, тогда как в зоне отдыха висело предупреждение об опасности: в этот день у берега были сильные волны.

В итоге мужчину и женщину утянуло в океан. Местные службы организовали поиски россиян и через некоторое время нашли их мертвыми. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и детали гибели туристов.

Ранее сообщалось о нападении акул на туристов из РФ. На Филиппинах двух россиян сначала унесло течением, а вскоре их обнаружили мертвыми. Одного — разорвала опасная рыба, а другой — утонул.