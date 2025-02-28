На Филиппинах двое российских туристов погибли после нападения акул. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, четверо туристов из России вместе с местным инструктором по дайвингу занимались подводным плаванием, в этот момент на людей напали акулы. Двум мужчинам и инструктору удалось всплыть на поверхность и спастись, забравшись в лодку. А оставшихся 29-летнего и 39-летнего туристов унесло сильным течением. Они погибли, их тела были найдены и подняты наверх сотрудниками береговой охраны.

Предварительно, один из россиян был разорван акулой — руку погибшего обнаружили отдельно от туловища. Второй утонул: дайвер скончался уже в больнице, не приходя в сознание — его не смогли откачать.

Ранее на Мальдивах акула напала на 44-летнюю россиянку и прокусила ей руку. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Египте акула напала на семью иностранных туристов и растерзала ребенка.