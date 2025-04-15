Утром началось с ссоры: 15-летняя школьница зарезала отца дома

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте убийства 41-летнего жителя Москвы. В совершении преступления подозревается его 15-летняя дочь, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Утром между отцом и двумя его дочерьми произошел конфликт в квартире на Бартеневской улице. После этого, по информации журналистов, младшая девочка схватилась за нож и нанесла им несколько ударов главе семейства. В этот момент на месте также была ее 20-летняя сестра. От полученных ранений мужчина скончался.

По сведениям СМИ, погибший москвич имел проблемы с законом. Он был условно судим за распространение наркотиков и «применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в Москве он ножевых ранений погиб посетитель храма. По предварительным данным, между жертвой и убийцей произошел спор, который закончился расправой.