Никто из взрослых не вмешался: дети переломали лапы маме-кошке, чтобы поиздеваться над ней всласть

Ужасающие кадры издевательств над беременной кошкой появились в Сети. На них видно, как сахалинские дети несколько часов бросают бедное животное из стороны в сторону. А чтобы продлить «веселье», они сломали питомцу лапы — так ему практически невозможно было сбежать, передает Telegram-канал Readovka.

Юные живодеры, по данным СМИ, родом из Долинска. Во время прогулки на улице они заприметили беременную кошку, а после схватили ее и подвергли настоящим пыткам. Несовершеннолетние хулиганы бросали животное то в кусты, то о бетонные стены. В итоге питомец получил многочисленные переломы, в том числе позвоночника.

Остановить детей никто не пытался. Суд по всему, такое поведение и вовсе сошло им с рук. А кошке тем временем требуется экстренная помощь. Специалисты уже делают все возможное, чтобы спасти пушистого пациента, но прогнозов пока никаких не дают. Правоохранители данную ситуацию еще не комментировали.

Ранее сообщалось, что поедающий кошек и людей маньяк из Перми устроился на работу. Теперь он трудится в приюте для животных.