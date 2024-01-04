Утопила во время купания: 17-летняя москвичка призналась в убийстве дочери
17-летняя москвичка призналась в убийстве дочери, тело которой прятали на балконе.
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3 января на балконе квартиры одного из домов в проезде Карамзина в Москве нашли тело годовалой малышки. В убийстве ребенка призналась 17-летняя мать девочки, сообщает прокуратура столицы.
Девушка решила искупать дочь вечером 31 декабря. Она насильно удерживала ребенка под водой, в результате чего девочка захлебнулась. Бабушка малышки и мать положили ее тело в коляску и вынесли на балкон.
В итоге бабушка рассказала о случившемся знакомому, который обратился в правоохранительные органы.
Известно, что у девушки есть еще один малолетний ребенок.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Ранее в Санкт-Петербурге отец упал на четырехлетнего ребенка и придавил его.