Поражены оба полушария: четырехлетний ребенок попал в больницу после падения отца на него
В Санкт-Петербурге отец упал на четырехлетнего ребенка и придавил его.
© Pixabay.com
2 января в Санкт-Петербурге отец упал на своего четырехлетнего ребенка и нанес ему серьезные травмы. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Федора Абрамова и Михаила Дудина. По данным очевидцев, отец с ребенком переходил дорогу, и по неосторожности упал прямо на малыша.
В результате у ребенка выявили ушиб головного мозга тяжелой степени: у него поражены оба полушария. Малыш находится в тяжелом состоянии, отметили медики.
Как уточняют источники издания, семья, в которой воспитывается малыш, полная и не состоит на учете.
Ранее мы писали, что в Колпино годовалый ребенок умер, упав с дивана на ковер. Подробности читайте в этой статье.