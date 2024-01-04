Поражены оба полушария: четырехлетний ребенок попал в больницу после падения отца на него

2 января в Санкт-Петербурге отец упал на своего четырехлетнего ребенка и нанес ему серьезные травмы. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Федора Абрамова и Михаила Дудина. По данным очевидцев, отец с ребенком переходил дорогу, и по неосторожности упал прямо на малыша.

В результате у ребенка выявили ушиб головного мозга тяжелой степени: у него поражены оба полушария. Малыш находится в тяжелом состоянии, отметили медики.

Как уточняют источники издания, семья, в которой воспитывается малыш, полная и не состоит на учете.

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