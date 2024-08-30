Усыпили и отправили в зоопарк: в Индии поймали волка-людоеда, растерзавшего 9 человек

Опасного хищника поймали в индийском штате Уттар-Прадеш. Волк растерзал девять человек и продолжил бы убивать людей, если бы сотрудники департамента лесного хозяйства не поймали его, передает Indianexpress.com.

По данным СМИ, хищника удалось зафиксировать несколько дней назад с помощью дрона. Он попал в объектив рано утром, после чего за ним отправились охотоведы.

Спустя несколько часов волка-людоеда обнаружили возле деревни, где он, по всей видимости, готовился совершить новое нападение. Животное усыпили с помощью дротика и транквилизатора, а затем поймали сетью. Сейчас хищник находится в зоопарке.

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