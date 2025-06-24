Устроивший «свадьбу» с 9-летней украинкой мужчина оказался известным педофилом

Мужчина, который хотел устроить свадьбу с 9-летней украинкой в Диснейленде, оказался известным педофилом. 39-летний гражданин Великобритании числится в национальном реестре сексуальных преступников и разыскивается полицией. Об этом сообщает Daily Mail.

Странную процессию в парке развлечений во Франции заметила администрация. Маленькую девочку в свадебном наряде сопровождали около 100 гостей. После этого на место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Они арестовали четверых подозреваемых: самого британца, 41-летнюю мать ребенка (гражданку Украины), 24-летнюю латышку, исполнявшую роль сестры невесты и 55-летнего гражданина Латвии, участвовавшего в организации «церемонии».

Инцидент произошел в парижском Диснейленде, где должна была состояться «свадьба». Представители парка заявили, что первоначально не знали о возрасте «невесты».

«Все были ошеломлены, когда мы поняли, что происходит на самом деле. Диснейленд действовал предельно профессионально – все отменили, как только поняли, что невеста – ребенок. Все это очень шокировало нас», – сообщили они изданию.

По данным следствия, подозреваемый мог вербовать участников «церемонии» среди граждан Украины и Латвии, а также привлек около 100 французских статистов. Ребенку, к счастью, не был причинен физический вред — девочкой занимаются специальные службы.

Ранее мы писали о том, что педофил несколько лет издевался над племянницей жены и шантажировал ее.