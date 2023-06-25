Семеро детей баловались с этиловым спиртом и получили ожоги

Семеро детей были доставлены в больницу в Кемерове после того, как побаловались с этиловым спиртом.

Как сообщает телеграм-канал Shot, группа школьников в возрасте от 11 до 15 лет решила посмотреть, как горит бутылка с этиловым спиртом. После этого в квартире на Комсомольском проспекте начался пожар.

Соседи услышали громкий хлопок и вызвали сотрудников экстренных служб. Огонь не вышел за пределы кухни, а семерых детей госпитализировали.

В результате медики у двух девочек и трех мальчиков обнаружили токсическое отравление окисью углерода. Состояние двух школьников оценивается как тяжелое, состояние троих — удовлетворительное. При этом двое других ребят получили ожоги 25% и 12% кожи.

Отмечается, что возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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