Устроившие теракт в Махачкале братья Омаровы могли быть завербованы в одной мечети

Устроившие теракт в Махачкале сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могли быть завербованы в одной мечети. Об этом сообщил Telegram-каналу BRIEF близкий знакомый Омарова, задержанного после атаки.

Предположительно, боевиков завербовали в новой мечети на окраине Сергокалинского района. В настоящий момент там идут обыски и допросы прихожан.

«Его сын Осман, которого застрелили, был женат на нашей односельчанке. Он развелся и женился на узбечке, которая была два раза замужем, оба прошлых мужа погибли. В Сергокале есть новая мечеть на окраине, ее построили недавно <...> Все боевики ходили в эту мечеть», - объяснил источник.

Младший Омаров - 31-летний Осман. По данным СМИ, он занимался строительным бизнесом, владел кафе «Лимонад» в Изершабе и «имел связи с Турцией». 37-летний Адиль Омаров - выпускник Дагестанского государственного университета, занимался вольной борьбой и работал в сфере ремонта систем водоснабжения.

Кроме того, одним из участников теракта оказался племянник Магомеда Османова - 32-летний Абдусамад Амадзиев.

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