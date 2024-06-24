Убитый в Дагестане священник был родственником сенатора Дмитрия Рогозина

Бывший глава Роскосмоса, ныне сенатор Совета Федерации Дмитрий Рогозин признался, что убитый террористами протоиерей РПЦ Николай Котельников был его дальним родственником. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице во «ВКонтакте».

«Не знал, что погибший от рук бандитов русский священник был моим дальним родственником. Об этом мне написал мой родственник, отец Петр, тоже священник, бесстрашный человек, который сейчас на фронте представляет Русскую православную церковь», — написал Рогозин.

Многолетняя прихожанка Николая Карина, в свою очередь, в разговоре с ТАСС охарактеризовала погибшего как очень доброго и улыбчивого человека.

"Нотации не читал, если и говорил что-то, то это не звучало как жесткие наставления и назидания. Всегда детей угощал. Очень любил Дербент и его жителей. Как был переведен сюда, так и остался", — рассказала она.

Напомним, священник Николай Котельников был убит в ходе нападения террористов на церковь покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Известно, что отец Николай 40 лет служил в местной церкви, у него осталась семья и шестеро внуков.

Ранее мы писали, что священник Николай Котельников был одной из главных целей террористов в Дербенте.