Приставил к горлу и стал угрожать расправой: парень ограбил посетителя кафе при помощи шариковой ручки

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого грабителя в Санкт-Петербурге. Парень заставил посетителя кафе перевести ему 2 тысячи рублей при помощи шариковой ручки, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Ограбление произошло в ночь на 8 марта. У 27-летнего молодого человека произошел конфликт с посетителем заведения на улице Доблести. В ходе перепалки он достал шариковую ручку и приставил ее к горлу оппонента.

После этого вооруженный канцелярским товаром парень потребовал у жертвы перевести ему деньги на счет. Заполучив средства, грабитель удалился. Однако уже вскоре его задержали возле кафе.

Как впоследствии выяснилось, молодой человек уже привлекался к ответственности. Его судили за грабеж. Тогда петербуржец отделался условным сроком.

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