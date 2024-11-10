«Устроим теракт»: молодые блогерши высмеяли трагедию в «Крокус Сити Холле»

В Москве две молодых девушки записали ироничное видео около «Крокус Сити Холла». Блогерши пошутили, что якобы снова устроят теракт.

Таким образом девушки поглумились над жертвами теракта, который произошел в «Крокусе» 22 марта.

«Сейчас будем устраивать теракт», — сказали блогерши и засмеялись.

На видео с участием девушек обратил внимание Telegram-канал НТВ. По данным издания, произошедшим уже заинтересовалась полиция. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. В результате трагедии пострадало более 500 человек, еще 145 погибли.

Ранее певец Стас Михайлов рассказал, что после событий в «Крокусе» его юбилейный концерт прошел не так, как планировалось. Две тысячи зрителей сдали билеты.