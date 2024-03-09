«Мы с таким сталкиваемся практически каждую ночь»: посетитель бара сломал нос девушке-промоутеру

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на работницу бара в Челябинске. Девушка-промоутер получил удар в лицо от агрессивного посетителя. У пострадавшей диагностировали перелом носа со смещением, передает Ura.ru.

По данным СМИ, незнакомец подошел к увеселительному заведению в ночь на 9 марта. Он попытался войти, но был остановлен охраной. Затем мужчина решил выместить злость на девушке-промоутере, которая никакого отношения к делу не имела. Он сломал жертве нос и сразу же скрылся.

«Мы с таким сталкиваемся практически каждую ночь. Не только наш бар, а все заведения. Проблема в том, что у нас до сих пор процветает какая-то блатная романтика… и чувство вседозволенности», — заявил директор заведения в беседе с журналистами.

После нападения девушка обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка пытаются установить личность хулигана.

Ранее в Москве три человека избили студента гаечным ключом. В результате нападения молодой человек потерял слух.