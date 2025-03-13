Устроила дома притон: как жила россиянка, коловшая двухлетнему сыну наркотики

В квартире жительницы Миасса, накачавшей двухлетнего сына наркотиками, обнаружили притон. Помимо погибшего мальчика, она воспитывала еще троих детей в возрасте от 7 до 9 лет от другого мужчины.

Источник РЕН ТВ сообщил, что полицейские побывали дома у родителей погибшего малыша и обнаружили там притон, куда приходили наркоманы.

Отец ранее сидел в колонии за грабеж, кражу и хранение наркотиков. С 2020 года он находится под административным надзором.

Супруги воспитывали еще трое детей. При этом семья не считалась неблагополучной.

Отравленный наркотиками мальчик был младшим ребенком в семье. Его тело обнаружил фельдшер скорой помощи, приехавший на вызов в квартиру.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело об организации притонов.

Напомним, россиянка накачала сына наркотиками, чтобы тот успокоился. Мать вводила запрещенные вещества малышу через шприц. Остальных детей изъяли из семьи и передали бабушке.