Устроил турне по регионам: жертв серийного маньяка Варакина ищут в городах России

Алексей Варакин, задержанный за убийство девушек из сферы интим-услуг в Москве, может быть причастен к совершению подобных преступлений и в других регионах России. Речь идет как минимум о трех, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Следователи допросили уроженца Ташкента и выяснили, что до совершения двух убийств в столице РФ его выписали из психбольницы. За время до задержания он успел побывать в Иваново и Самаре, где среди девушек легкого поведения искал себе невест.

С точной такой же целью мужчина посетил и Санкт-Петербург. В связи с этим правоохранители полагают, что жертв маньяка может быть больше.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили в Москве. По предварительным данным, он расправился с девушкой из сферы интим-услуг, которая завысила цену. Позже, во время допроса, задержанный сознался в совершении аналогичного преступления.

Ранее сообщалось, суд отправил мать смолинского маньяка в психдиспансер. Женщина проведет там 30 дней.