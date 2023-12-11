Суд отправил мать смолинского маньяка в психдиспансер на 30 дней, об этом сообщает Kp.ru.

Валентина Ческидова, которая является матерью Владимира Ческидова, подозреваемого в убийстве, похищении и изнасилованиях девушек, предстала перед судом. Женщину обвиняют в помощи своему сыну в сокрытии пленниц.

Уточняется, что суд вынес постановление о принудительном помещении 72-летней женщины в психологический диспансер. Ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости.

«Областной суд внес уточнения в решение Центрального районного суда Челябинска, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы: на срок до 30 дней. В целом решение суда оставлено без изменения»‎, - сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Напомним, по версии следствия, Валентин Ческидов на протяжении 14 лет удерживал в подвале своего дома девушку Екатерину. Она смогла сбежать в конце июля 2023 года. Кости другой жертвы маньяка нашли в том же доме, где проживал Ческидов.

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