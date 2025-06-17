Устроил притон с «собачками» и «песиками»: глава Русской кафолической церкви получил 15 лет за педофилию

Епископ Русской кафолической церкви Мануил Платов-Потемкин предстал перед судом за педофилию. Лидер секты завлекал в молельные дома детей и там издевался над ними, передает mk.ru.

Платова-Потемкина задержали в сентябре прошлого года. Оперативники провели обыски в домовом храме кафолической церкви на улице Солянка и в молельном доме во Внуково, после чего возбудили уголовное дело.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что так называемый епископ совращал юношей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Своих подопечных он называл «собачками» и «песиками».

За педофилию и другие преступления глава Русской кафолической церкви получил 15 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в петербургском Колпино задержали педофила. Мужчина приглашал школьников к себе домой.