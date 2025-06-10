Отсидевший за развращение детей педофил из Петербурга приглашал домой школьников

В Северной столице оперативники «детского» отдела уголовного розыска ГУ МВД задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении школьников. При этом преступник только год назад освободился из колонии, где отбывал срок за аналогичные злодеяния. Об этом пишет Фонтанка.

Как сообщает издание, 44-летний житель Колпино еще в 2021 году был осужден за то, что приставал к мальчикам. Тогда по решению Колпинского суда его приговорили к пяти годам за решеткой. Однако уже в мае 2024 года он досрочно вышел на свободу. И принялся за старое. Ему не помешал и установленный на его ноге электронный браслет.

Так, по версии следствия, педофил продолжил приглашать к себе домой подростков. Установлено, что в ноябре 2024 года и в марте 2025 года мужчина совершал развратные действия против, как минимум, двух 15-летних юношей.

Колпинца задержали. По факту правонарушений возбуждено уголовное дело.

Ранее «Страсти» писали о том, как в Ленинградской области, а именно в поселке Шушары, шестилетнего мальчика предположительно избила его тетя-опекун. Ребенок в критическом состоянии попал в больницу со множественными травмами.