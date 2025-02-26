Установлена личность мужчины, избившего серебряного призера Европы по гребле

Правоохранителям удалось установить личность мужчины, который избил серебряного призера чемпионата Европы по гребле на байдарках Кирилла Ляпунова. Как передает «Регнум», им оказался 31-летний охранник детского сада.

По данным агентства, нападавший вместе с актером одного из популярных сериалов употреблял алкогольные напитки в баре на Калашном переулке. В какой-то момент они вышли на улицу, где и сцепились с Ляпуновым.

Как утверждают молодые люди, инициатором конфликта стал сам спортсмен — он якобы был сильно пьян, повышал голос и громко матерился. В конце концов он ударил актера в челюсть. После этого охранник детсада, выйдя из себя, обрушился на обидчика.

Напомним — стычка произошла в Москве 3 января. После нее Ляпунов обратился за медицинской помощью и испытывал проблемы с речью, но в полицию заявлять не стал.

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