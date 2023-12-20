Установлена личность девушки, чье полураздетое тело с выколотыми глазами нашли в подмосковном лесу

В подмосковном лесу нашли полураздетое тело девушки с выколотыми глазами. Ею оказалась россиянка, которая пыталась попасть в шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!». Однако она не смогла пройти кастинг. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, погибшая перебралась в Москву из Когалымы еще в 2005 году. Вместе с матерью она жила на съемной квартире в Кузьминках, при этом у семьи была куплена комната в коммуналке в Кашире. Став взрослой, девушка начала зарабатывать. В основном она работала барменом и вела при этом нездоровый образ жизни. Имидж у нее тоже был довольно бунтарский, из-за чего она и хотела пойти в реалити «Пацанки», но не получилось. До 27 лет она продолжала проживать с пожилой мамой, пока не погибла при загадочных обстоятельствах.

Напомним, что тело россиянки было найдено 19 декабря на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе. Ее штаны были спущены до колен, а пуховик лежал в воде. Кроме версии с насильственной смертью, следователи рассматривают вариант, что девушка могла умереть от переохлаждения. Якобы она сама сорвала с себя одежду, а глаза позже ей обезобразили дикие животные.

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