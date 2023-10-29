Установил приложение: известный бард лишился денег

Известный бард Наиль Шайдуллин стал жертвой мошенничества. Его обманули на более 750 тысяч рублей.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, музыканту поступил звонок с неизвестного номера, представившегося службой безопасности мобильного оператора. По ту сторону телефонной трубки ему сообщили, что для защиты личных данных необходимо скачать одно приложение. Шайдуллин, не подозревая мошенничества, выполнил указания и установил приложение.

Вскоре стало ясно, что мошенники получили доступ к банковским картам певца. Они списали 756 тысяч рублей.

Отмечается, что сотрудники полиции активно ищут мошенников.

Ранее мы писали, что женщина выселила своих детей из дома через суд.