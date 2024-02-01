Установил камеры в квартире: выяснилось, как родной отец довел сына до суицида в Москве

Выяснилось, как отец в Москве довел родного сына до суицида. Оказалось, что мужчина установил в квартире камеры и кричал на мальчика даже на расстоянии, если он занимался не тем, что требовал родитель.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Издание узнало, что издевательства начались в жизни ребенка в 6 лет, когда умерла мать. Родители жили отдельно, а после смерти матери мужчина забрал сына. Они проживали у сожительницы и ее матери.

Отец стал постоянно чем-то занимать ребенка, причем свободного времени у него не оставалось. В комнате сына все было обклеено стикерами с делами по дому. Если сын делал что-то не так, начинались наказания. Так, за плохо помытые руки он должен был купаться в ледяной воде.

Тотальный контроль появился, как только отец повесил камеры в жилище. Он следил за происходящим через телефон и если видел, что сын занят не тем, звонил и кричал.

В день суицида ребенка заставили заниматься прописями. Когда взрослые оставили его одного, то мальчик покончил с собой.

Мужчина признал вину и рассказал, что в детстве прошел через то же самое.

Ранее мы писали, что суд назначил ему 13 лет тюрьмы.