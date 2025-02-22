Устала от непрекращающегося плача: молодую мать заподозрили в удушении шестимесячной дочери

В Башкирии суд отправил под стражу 27-летнюю девушку, которая подозревается в убийстве шестимесячной дочери. Мать вывело из себя то, что плач ребенка никак не прекращался.

На время проведения следственных действий жительница Башкирии будет находится в СИЗО. Информация об этом появилась на сайте Благовещенского районного суда.

Девушка, подозреваемая в убийстве, созналась в совершении преступления. Она устала от плача дочери и в какой-то момент сильно придавила ее руками. Девочка получила травмы, не совместимые с жизнью.

Сторона защиты утверждает, что фигурантка дела страдала от послеродовой депрессии. Еще травмы обнаружили у старших детей адресованной девушки.

Ранее в Кузбассе мать отправилась в колонию за жестокое обращение с дочкой. Она запирала малышку в сундуке, а также выставляла ее на мороз.