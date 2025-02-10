Держала в сундуке и выставляла на мороз: мать отправилась в колонию за жестокое обращение с дочкой

В Кемеровской области местная жительница предстала перед судом за жестокое обращение с малолетней дочерью. За издевательства над ребенком ее приговорили к лишению свободы, передает Vse42.ru.

Женщина подвергала полуторагодовалую девочку насилию с октября по декабрь минувшего года. За это время мать била дочку руками, электрическим шнуром и веником, выгоняла без одежды на холод и запирала в сундуке.

Стражи порядка узнали о происходящем от знакомой жительницы Кузбасса. После этого малышку забрали органы опеки и передали в детский дом, а ее мать задержали правоохранители.

В отношении женщины возбудили об истязании малолетней и неисполнении воспитательских обязанностей. Суд признал ее виновной в совершении преступлений. Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и один месяц.

Ранее мать семерых детей и бывший муж обвинили друг друга в насилии над дочерями. Экс-супруги встретились в суде.