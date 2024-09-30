Устал терпеть домашнее насилие: жена-тиранша истязала беспомощного мужа обувной ложкой во время запоев

Уфимец намерен развестись с женой и отсудить у нее общего ребенка. Все дело в том, что супруга регулярно избивает мужчину и злоупотребляет спиртным, передает Telegram-канал Baza.

После свадьбы в 2014 году пара жила спокойно. Проблемы начались с момента рождения дочери. Женщина стала выпивать, а в результате и дебоширить. Во время скандалов она поднимала руку на мужа.

По словам уфимца, он пытался помочь второй половинке, но та не захотела выкарабкиваться. Тогда мужчина решил уйти из дома и развестись с возлюбленной, но та избила его обувной ложкой.

Также россиянин планирует добиться лишения супруги родительских прав. Ребенок, по его словам, из-за запоев матери мог долгое время оставаться голодным.

Ранее в Башкирии пенсионерка избила беременную многодетную дочь. Конфликт произошел из-за денег.