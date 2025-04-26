Успела произнести одну фразу: россиянка умерла за несколько дней до возвращения из Таиланда

Российская туристка умерла во время отдыха в Таиланде. Он внезапно упала в оборок и успела произнести всего лишь одну фразу, передает Kp.ru.

За несколько дней до возвращения домой 33-летняя женщина почувствовала себя плохо. Перед тем как потерять сознание, она произнесла фразу: «я хочу жить».

Туристку из РФ доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи пытались помочь пациентке, но их старания оказались тщетны. Сердце женщины останавливалось дважды. Вскоре женщины не стало.

Подруги россиянки, с которыми она была на отдыхе, заявили, что случившееся оказалось для них полной неожиданностью. После возвращения домой, в Екатеринбург, женщина планировала продолжить работать свадебным фотографом.

Ранее сообщалось, что умершая в Таиланде гражданка РФ является дочерью шансонье Андрея Толстухина. Серьезных заболеваний у нее не было.