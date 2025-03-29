Успела позвонить в 112: появились подробности расправы над женщиной, которую расчленили и положили в тележку

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти местной жительницы. По предварительной информации, с женщиной расправился задолжавший ей арендатор.

Перед убийством, по данным Telegram-канала Фонтанка SPB Online, петербурженке удалось дозвониться по номеру 112 и сообщить о происходящем. После этого, судя по всему, женщины не стало.

Журналисты узнали о жительнице Северной столицы, которую арендатор вывез из квартиры в тележке. Она любила путешествовать, сама шила костюмы и участвовала в элегантных фотосессиях модного дома.

Страшную находку в тележке пенсионера сделал полицейский. Там лежали части тела убитой петербурженки. Также их нашли в квартире, которую она сдавала предполагаемому убийце. Между арендатором и арендодательницей мог возникнуть конфликт из-за денег.