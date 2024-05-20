Успела написать маме: россиянин похитил чужую невесту и отказывается ее вернуть

В Дагестане мужчина похитил 22-девушку, которая была засватана другим, и отказался вернуть ее родным. Полиция никак не отреагировала на заявление семьи похищенной.

Об этом пишет Telegram-канал Baza. Источник узнал, что пять дней назад житель Дагестана украл чужую невесту. Это произошло в Левашинском районе республики.

Девушка сообщила матери, что ее украли, а также скинула местоположение, после чего перестала выходить на связь. Родные утверждают, что похищение не было согласовано, более того, девушку договорились выдать замуж за другого.

Семья обратилась в полицию, однако по заявлению не предпринимают никаких действий, пишет источник. Родные похитителя, в свою очередь, утверждают, что девушка ушла по собственному желанию.

Ее семья заявила, что девочку похитили без разрешения и не отдают, у нее нет связи ни с отцом, ни с матерью.

Ранее сообщалось о похищении россиянки в Таиланде. Девушке надели на голову мешок, с нее стали требовать деньги. В итоге у туристки похитили 262 тыс. рублей.