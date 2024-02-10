Успел все за минуту: в Екатеринбурге мужчина в деловом костюме устроил погром рядом с клиникой ночью

В Екатеринбурге мужчина в деловом костюме разгромил дверь клиники, атаковал машину и подрался, однако попал на камеры наблюдения. Об этом сообщает E1.ru.

Как уточняется, инцидент произошел минувшей ночью на улице Энгельса. На все мужчине потребовалась всего минута.

Сначала молодой екатеринбуржец в деловом костюме разгромил дверь медицинской клиники, используя зажатый в руке предмет (возможно, телефон). Затем мужчина атаковал припаркованную рядом машину. После этого мужчина бросился под колеса проезжавшего мимо автомобиля и подрался с ее водителем.

В самой клинике сообщили, что устроивший погром мужчина не является их клиентом. Кроме того, в полицию сотрудники медицинского учреждения пока не обращались.

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