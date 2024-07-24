Успел сбежать: где скрывается подрывник машины в Москве

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в разговоре с Life.ru подтвердил информацию о том, что подрывник машины в Москве успел сбежать. Отмечается, что он скрылся в Турции. Ведется работа с Анкарой для задержания подозреваемого и его выдачи России.

«Работаем с Турцией... Посмотрим», – пояснил глава ведомства.

Напомним, что 24 июля в Москве произошел взрыв Toyota Land Cruiser. Это случилось после того, как туда села пара - мужчина и женщина. На видео попал момент, когда случается хлопок. СМИ писали, что неизвестный установил бомбу под сиденье.

Водитель не растерялся и оказал себе первую помощь, несмотря на то что у него оторвало ступни. Его супруга получила рваные раны лица и сильно испугалась. Отмечается, что пострадавшего прооперировали.

Следователи считают, что это было покушение. Еще утром СМИ писали, что за рулем сидел заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, но его супруга опровергла информацию.

Выяснилось, что пострадавший является его тезкой и ранее был на СВО.

Также стало известно, что мужчина, подложивший СВУ под внедорожник в Москве, до этого сидел на детской площадке. Он попал на видео, на вид ему 35 лет.