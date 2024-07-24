Мужчина, подложивший СВУ под внедорожник в Москве, до этого сидел на детской площадке

Неизвестный, который подложил самодельное взрывное устройство (СВУ) под внедорожник Toyota Land Cruiser офицера Генштаба ВС РФ, до этого 11 минут сидел на детской площадке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, в 2:42 мужчина покинул детскую площадку, на которой говорил по видеосвязи с украинскими кураторами.

Он попал на видео. На кадрах можно заметить, что злоумышленнику примерно 35 лет, на нем бейсболка, черные кроссовки, джинсы. В руках он нес рюкзак.

Момент закладки СВУ также зафиксировали камеры. На кадрах видно, как ночью мужчина устанавливает взрывчатку на днище машины в районе водительского сиденья, после чего уходит.

Напомним, что 24 июля стало известно о взрыве Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Сообщалось, что в результате ЧП пострадали Андрей Торгашов и его супруга. Информация об этом появилась у источника RT. Позднее оказалось, что владелец данной иномарки тоже 1974 года рождения, но имеет другое отчество. Кто именно пострадал, не называется.

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