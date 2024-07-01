Успел купить камуфляжную форму, противогаз и шлем: задержан подросток, собиравшийся устроить расстрел в колледже

В Твери задержали 16-летнего подростка, который собирался устроить массовый расстрел в колледже. Юноша уже даже успел купить приспособления и активно готовился к осуществлению плана. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, молодой человек был замкнутым и не мог ни с кем подружиться в учебном заведении. Над ним посмеивались однокурсники, так как считали странным, из-за чего происходили конфликтные ситуации. Во время одной из них мальчик вышел из себя и заявил, что убьет студентов. Он составил целый список, с кем хотел расправиться.

Кто-то из напуганных подростков решил показать сообщения с угрозами родителям, а те обратились в полицию. Во время обыска в доме молодого человека удалось выяснить, что он приобрел камуфляжную форму, противогаз и шлем. А в Интернете он искал информацию о массовых убийствах, оружии и прочем снаряжении.

В разговоре с полицейскими юноша признался, что хотел устроить расстрел одноклассников. На данный момент он проходит лечение в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморском крае нашли ребенка-инвалида на дороге. Мальчик был совсем один и без одежды.