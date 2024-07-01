Не разговаривал и был без одежды: маленького ребенка нашли одного на дороге в Приморском крае

В Приморском крае нашли маленького ребенка-инвалида. Он стоял один на дороге и не мог объяснить, как там оказался. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, 30 июня около 23 часов жительница города Уссурийска увидела мальчика без присмотра взрослых. Он стоял на дороге в районе поселка Кипарисово. Женщина отметила, что ребенок не разговаривал, и у него отсутствовала одежда.

Чтобы помочь мальчику, россиянка обратилась в полицию и передала его правоохранителям. Выяснилось, что его мама отдыхала на речке. Она приехала в отпуск из Владивостока. Женщина оставила сына без присмотра, поэтому он потерялся. Для дачи показаний в участок она пришла только 1 июля.

По факту случившегося проводится проверка. На данный момент ребенок был помещен в реабилитационный центр.

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