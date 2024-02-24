Уснул на чердаке дома: школьник из благополучной семьи выпил бутылку коньяка и попал в больницу с отравлением

В Северной столице семиклассник попал в больницу с тяжелым отравлением. Подросток выпил бутылку коньяка в День защитника Отечества, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Белы Куна. Мама школьника узнала о случившемся от его приятеля. Он сообщил женщине, что ее сын выпил бутылку коньяка, после чего уснул на чердаке дома.

В итоге подростка пришлось экстренно госпитализировать. По предварительным данным, несовершеннолетний отравился алкоголем. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

При этом известно, что семиклассник воспитывается в благополучной семье. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее в Петербурге пьяный незнакомец нашел на улице четвероклассника и попытался сделать его своим собутыльником. Мужчина собирался отвести мальчика к себе домой.