Услышала плач и вернулась обратно: четырехмесячная девочка умерла на глазах у матери

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка в Петергофе. Девочке стало плохо, пока 32-летняя мать находилась в ванной комнате. Когда женщина вернулась, то ребенок уже был без сознания, передает Фонтанка.

Женщина, чья дочь внезапно умерла, рассказала о случившемся. По словам жительницы Петергофа, она ненадолго отлучилась в ванную комнату, пока девочка лежала в кроватке. Из детской мать услышала плач и вернулась. Она взяла ребенка на руки, но тот потерял сознание. На место были вызваны медики.

Врачи в течение получаса пытались реанимировать младенца, но их старания оказались тщетны. Позже выяснилось, что у малышки были проблемы с сердцем. Теперь в обстоятельствах смерти несовершеннолетнего разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Рязани трехлетний ребенок посетил стоматолога и умер. Ему стало хуже дома.